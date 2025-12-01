TAÏRO + PUPPA NADEM & IRIE ITES + BIJO L’Oasis Le Mans
TAÏRO + PUPPA NADEM & IRIE ITES + BIJO L’Oasis Le Mans jeudi 11 décembre 2025.
TAÏRO + PUPPA NADEM & IRIE ITES + BIJO
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 21 – 21 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
25 ans déjà.
25 ans, 8 albums, des dizaines de titres, des centaines de concerts, des milliers de convaincus. 25 ans que la voix de Taïro résonne comme un écho aux âmes en quête de vérité. 25 ans que chaque note, chaque rime qu’il pose porte un fragment de vie, une émotion brute, un message sincère. 25 ans que Taïro ne se contente pas de chanter il raconte, il console, il fédère.
Depuis 25 ans, et pour encore longtemps. .
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement TAÏRO + PUPPA NADEM & IRIE ITES + BIJO Le Mans a été mis à jour le 2025-07-08 par CDT72