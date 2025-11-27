TAIRO – LE SILEX Auxerre

jeudi 27 novembre 2025.

TAIRO Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

LE SILEX PRÉSENTE : TAIROTAIRO ?? [ REGGAE ] 25 ans déjà.25 ans, 8 albums, des dizaines de titres, des centaines de concerts, des milliers de convaincus.25 ans que la voix de Taïro résonne comme un écho aux âmes en quête de vérité25 ans que chaque note, chaque rime qu’il pose porte un fragment de vie, une émotion brute, un message sincère.25 ans que Taïro ne se contente pas de chanter : il raconte, il console, il fédère.Depuis 25 ans, et pour encore longtemps. Figure incontournable du reggae français, Taïro célèbre cette année 25 ans de musique et d’engagement. Des millions de streams, des centaines de concerts à guichets fermés et une fanbase toujours plus fidèle : Taïro a su imposer son style unique mêlant reggae, dancehall et influences urbaines, marquant ainsi plusieurs générations de fans avec ses textes sincères et engagés. 1ère partie

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89