Taïro en concert + première partie Caen

Taïro en concert + première partie

9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21 23:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Taïro fête ses 25 ans de carrière avec une tournée spéciale. Icône du reggae français, il a marqué les esprits avec ses textes engagés et son style unique, de ses débuts avec One Shot à ses nombreux albums cultes.

Taïro célèbre 25 ans de carrière un quart de siècle de reggae engagé et passionné

Figure incontournable du reggae français, Taïro célèbre cette année 25 ans de musique et d’engagement. Des millions de streams, des centaines de concerts à guichets fermés et une fanbase toujours plus fidèle Taïro a su imposer son style unique mêlant reggae, dancehall et influences urbaines, marquant ainsi plusieurs générations de fans avec ses textes sincères et engagés.

Pour fêter cet anniversaire, Taïro annonce une tournée inédite à travers la France, offrant une expérience immersive entre classiques intemporels et nouveautés exclusives. Avec une scénographie retraçant son parcours et des invités surprises, chaque date est la promesse d’une communion unique entre l’artiste et son public.

Depuis ses premiers pas dans le collectif One Shot, à l’origine de la B.O. du film Taxi 2, avec Disiz et Faf Larage, jusqu’à ses albums emblématiques comme Ainsi soit-il, Chœurs et âme ou encore Reggae Français, en passant par les quatre volumes de ses incontournables Street Tape, Taïro a enchaîné les classiques par dizaines… Autant de titres portés par son authenticité et sa plume engagée, qui ont résonné auprès de plusieurs générations et imposé sa voix comme une référence. .

9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Taïro en concert + première partie

Taïro celebrates 25 years in the music business with a special tour. An icon of French reggae, he has left his mark with his committed lyrics and unique style, from his beginnings with One Shot to his many cult albums.

German : Taïro en concert + première partie

Taïro feiert seine 25-jährige Karriere mit einer Sondertournee. Als Ikone des französischen Reggae hat er mit seinen engagierten Texten und seinem einzigartigen Stil die Gemüter geprägt, von seinen Anfängen mit One Shot bis hin zu seinen zahlreichen Kultalben.

Italiano :

Taïro festeggia 25 anni di carriera con un tour speciale. Icona del reggae francese, ha lasciato il segno con i suoi testi impegnati e il suo stile unico, dagli esordi con One Shot ai suoi numerosi album di culto.

Espanol :

Taïro celebra sus 25 años en el mundo de la música con una gira especial. Icono del reggae francés, ha dejado huella con sus letras comprometidas y su estilo único, desde sus inicios con One Shot hasta sus numerosos álbumes de culto.

L’événement Taïro en concert + première partie Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par Calvados Attractivité