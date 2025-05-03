TAÏRO – TAIRO – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

TAÏRO – TAIRO Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

MUSIC’ACTION PROD PRESENTE : TAIROTaïro célèbre cette année 25 ans de musique et d’engagement, des centaines de concerts à guichets fermés et une fanbase toujours plus fidèle. Taïro a su imposer son style unique mêlant reggae, dancehall et influences urbaines. Pour fêter cet anniversaire, Taïro annonce une tournée inédite à travers la France, offrant une expérience immersive entre classiques intemporels et nouveautés exclusives. Avec une scénographie retraçant son parcours et des invités surprises, chaque date est la promesse d’une communion unique entre l’artiste et son public.Depuis ses premiers pas dans le collectif One Shot, à l’origine de la B.O du film Taxi 2, avec Disiz et Faf Larage jusqu’à ses albums emblématiques comme Ainsi soit-il, Chœurs et âme ou encore Reggae Français, en passant par les quatre volumes de ses incontournables Street Tape, Taïro a enchaîné les classiques par dizaines… Autant de titres, portés par son authenticité et sa plume engagée, qui ont résonné auprès de plusieurs générations et imposé sa voix comme une référence.Depuis 25 ans et pour encore longtemps !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33