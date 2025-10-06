TAIRO – TAIRO – TOURNEE DES 25 ANS – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

TAIRO – TAIRO – TOURNEE DES 25 ANS Début : 2026-03-19 à 21:00. Tarif : – euros.

25 ans déjà.25 ans, 8 albums, des dizaines de titres, des centaines de concerts, des milliers de convaincus.25 ans que la voix de Taïro résonne comme un écho aux âmes en quête de vérité25 ans que chaque note, chaque rime qu’il pose porte un fragment de vie, une émotion brute, un message sincère.25 ans que Taïro ne se contente pas de chanter : il raconte, il console, il fédère.Depuis 25 ans, et pour encore longtemps.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86