Taïro – Tournée 25 ans Carrière (La) Saint-Herblain

Taïro – Tournée 25 ans Carrière (La) Saint-Herblain samedi 14 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:00 –

Gratuit : non 30 € en prévente 30 € en prévente Billetterie : lacarriere-events.com/agenda Tout public

Taïro célèbre 25 ans de carrière : un quart de siècle de reggae engagé et passionné. Venez fêter ça le 14 mars 2026 à La Carrière ! Figure incontournable du reggae français, Taïro célèbre cette année 25 ans de musique et d’engagement. Des millions de streams, des centaines de concerts à guichets fermés et une fanbase toujours plus fidèle : Taïro a su imposer son style unique mêlant reggae, dancehall et influences urbaines, marquant ainsi plusieurs générations de fans avec ses textes sincères et engagés. Pour fêter cet anniversaire, Taïro annonce une tournée inédite à travers la France, offrant une expérience immersive entre classiques intemporels et nouveautés exclusives. Avec une scénographie retraçant son parcours et des invités surprises, chaque date est la promesse d’une communion unique entre l’artiste et son public. Depuis ses premiers pas dans le collectif One Shot, à l’origine de la B.O du film Taxi 2, avec Disiz et Faf Larage, jusqu’à ses albums emblématiques comme Ainsi soit-il, Chœurs et âme ou encore Reggae Français, en passant par les quatre volumes de ses incontournables Street Tape, Taïro a enchaîné les classiques par dizaines… Autant de titres, portés par son authenticité et sa plume engagée, qui ont résonné auprès de plusieurs générations et imposé sa voix comme une référence. Concert debout

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/agenda/