TAIS TOI MON COEUR Le Mans

TAIS TOI MON COEUR

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-24 2026-02-27 2026-03-01 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-08

Elle, c’est Olivia, jeune femme farfelue et résolument romantique, elle vit seule dans son appartement. Lui, c’est Félix, un petit escroc en cavale après le braquage d’une bijouterie.

Dans sa fuite, il entre par une fenêtre ouverte, pour échapper à la police. Et cette fenêtre c’est celle d’Olivia. Ils vont rester bloqués ensemble toute une nuit, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils n’ont rien en commun !

Bijoux volés, trahison, déclaration d’amour, mensonge, karaoké, fusillade et tequila, personne n’oubliera cette nuit, surtout pas Félix et Olivia ! .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

