Taïso Rose Gymnase Marc Chagall Gasny
Taïso Rose Gymnase Marc Chagall Gasny jeudi 16 octobre 2025.
Taïso Rose
Gymnase Marc Chagall Avenue du Général de Gaulle Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 19:00:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Le club vous propose une séance de Taïso Rose, une activité douce inspirée des arts martiaux, accessible à tous. Venez pratiquer des exercices de respiration, de renforcement et de détente, tout en soutenant la campagne d’Octobre Rose. .
Gymnase Marc Chagall Avenue du Général de Gaulle Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 50
English : Taïso Rose
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Taïso Rose Gasny a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération