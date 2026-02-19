Taiwan MC + la Bouture Dub + Loo K Le Molotov Marseille 6e Arrondissement
Taiwan MC + la Bouture Dub + Loo K Le Molotov Marseille 6e Arrondissement vendredi 6 mars 2026.
Taiwan MC + la Bouture Dub + Loo K
Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Dancehall, dub, hip hop
Dancehall, dub, hip hop
Taiwan MC rejoint La Bouture Dub et Loo K pour un set live Bass music magistral revisitant ses classiques mais également nombre d’exclus et featuring inédits ! Pour tous les amateurs de Dub, de HipHop et de Ragga Dancehall !
LA BOUTURE DUB
Les architectes du son. Ils débarquent avec leurs productions massives, entre Dub moderne et rythmiques hypnotiques. Ils posent le décor, et c’est du solide. .
Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur booking.molotov@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dancehall, dub, hip hop
L’événement Taiwan MC + la Bouture Dub + Loo K Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille