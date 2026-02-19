Taiwan MC + la Bouture Dub + Loo K Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Taiwan MC + la Bouture Dub + Loo K

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 19 EUR

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Dancehall, dub, hip hop

Taiwan MC rejoint La Bouture Dub et Loo K pour un set live Bass music magistral revisitant ses classiques mais également nombre d’exclus et featuring inédits ! Pour tous les amateurs de Dub, de HipHop et de Ragga Dancehall !



LA BOUTURE DUB

Les architectes du son. Ils débarquent avec leurs productions massives, entre Dub moderne et rythmiques hypnotiques. Ils posent le décor, et c’est du solide. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur booking.molotov@gmail.com

