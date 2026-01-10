Take Me Out : Peach Tinted en concert à Paris Le Hasard Ludique Paris

Take Me Out & Le Hasard Ludique présentent…

Peach Tinted en concert !

PEACH TINTED

peach tinted représente un son teinté de douceur, capable de transmettre à la fois le désir, l’euphorie et la nostalgie. Le duo autrichien mêle indie alternative, beats électroniques, grunge, hip-hop et atmosphères cinématographiques.

S’étant rencontrés à l’école, les deux musiciens ont commencé très tôt à faire de la musique ensemble – d’abord dans un groupe scolaire, puis à travers des beats lo-fi instrumentaux, avant de composer leurs premières chansons indie, qui ont rapidement trouvé leur place au sein de la scène indie internationale. Leur premier EP, Cinematic Youth (2020), explorait l’ivresse de la jeunesse et le désir de s’évader vers des horizons lointains. Depuis, le groupe a cumulé plus de 40 millions d’écoutes et a fait tourner sa musique à travers l’Europe et le Mexique.

Leur premier album studio, White Honda Legend, sortira en janvier 2026. Il s’agit d’un projet aux histoires personnelles, à la fois éclectique sur le plan musical et profondément ancré dans l’émotion. L’album aborde aussi bien les fantasmes d’enfance liés à la conduite d’une voiture de sport japonaise que le traumatisme des violences domestiques à l’adolescence. Tantôt brut et saturé, tantôt doux et mélancolique, il navigue à travers un ensemble impalpable de sons et d’influences, tous reliés par un fil conducteur clair.

Ce qui n’était au départ qu’un petit projet DIY est devenu un groupe reconnu, porté par un public international en constante expansion.

Samedi 4 Avril 2026

Le Hasard Ludique

128 avenue de St Ouen, Paris 18e

Le samedi 04 avril 2026

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 15.89 EUR Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

