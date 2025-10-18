Take Me Out : Pink Turns Blue + The Essence en concert Petit bain Paris

Tickets : https://billetterie.petitbain.org/agenda/1262-pink-turns-blue

PINK TURNS BLUE

(Post-punk · Berlin, DEU)

Après le succès mondial de leur album Tainted et une tournée de clubs souvent complète en Amérique comme en Europe, le dernier album studio des légendes post-punk berlinoises est paru le 28 février 2025, suivi d’une tournée en clubs en Allemagne en avril.

Le nouvel album et la tournée s’intitulent “BLACK SWAN”, une expression désignant un événement inattendu, qui semble, avec le recul, évident et prévisible.

Avec leur précédent album et la tournée qui l’accompagnait, Mic Jogwer (chant, guitare), Luca Sammuri (basse) et Paul Richter (batterie) ont réalisé à peu près tout ce qu’un groupe peut espérer :

– Album de l’année sur Byte FM

– Meilleur de 2021 sur Post-Punk.com

– Singles classés n°1 dans les German Alternative Charts et dans les Indie Disco Top 40

– Excellentes critiques dans la presse musicale internationale

– Concerts en clubs très bien fréquentés, voire complets, de Los Angeles à Erevan, et tout particulièrement en Allemagne.

Plusieurs singles paraîtront en avant-première, suivis par l’album en vinyle, CD et format numérique (téléchargement/streaming) le 28 février, puis la tournée allemande en avril/mai, avant une nouvelle tournée internationale.

Pour les fans de : Joy Division, The Cure, Bauhaus, The Chameleons, The Sound, Interpol, Editors

https://pinkturnsblue.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/@PinkTurnsBlue-Official

https://www.instagram.com/pink.turns.blue/

THE ESSENCE

(Post-punk · Rotterdam, NLD)

Le son unique du groupe de Rotterdam The Essence varie de la puissance pure à des balades rêveuses, changeant, évoluant et rappelant parfois les Cure d’antan ou un Pink Floyd postmoderne.

En tant que groupe live, The Essence a acquis une solide réputation grâce à ses concerts puissants, captivants et passionnés. Formé en 1984, le groupe a signé un contrat avec le label britannique Midnight Music. En 1985, ils sortent leur premier album « Purity », précédé de leur single « Endless Lakes ». Après avoir été tous deux bien accueillis, en particulier aux Pays-Bas et en Allemagne, « The Cat », leur deuxième single, est devenu très populaire à la radio et auprès des DJ’s de clubs.

1987 voit la sortie de l’album suivant, « Monument of Trust », et du single à succès « Mirage ». C’est à ce moment-là que The Essence a commencé à tourner en Europe, se créant un public fidèle en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni, entre autres.

La popularité du groupe continue de croître avec la sortie de leur troisième album « Ecstasy » en 1988. Le groupe est la tête d’affiche de festivals tels que Les Eurockeennes en France, aux côtés de Texas et Santana. Leur quatrième disque, « Nothing Lasts Forever », un album conceptuel puissant et sombre, est sorti en 1991 et a conquis un public de plus en plus nombreux dans le monde entier, y compris au Japon et aux États-Unis.

1994 marque les 10 premières années du groupe, avec un best of intitulé « Dancing In The Rain » sorti chez Cherry Red Records. Pendant que le groupe travaille sur un nouvel album qui sortira en 1995, ils jouent deux fois au célèbre festival Gothic Wave Treffen de Leipzig en tant que tête d’affiche. C’est en 1995 que sort leur cinquième album studio, » Glow « , sur CNR International Records, qui reçoit un accueil très favorable de la part de la critique et prouve plus que jamais le potentiel original et international du groupe.

https://t.ly/cTn5C

https://t.ly/WU_Tg

Samedi 18 Octobre 2025

Petit Bain

7 Port de la Gare, 75013 Paris

https://takemeout-production.fr

