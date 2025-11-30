Take Me Out : Plàsi en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Tickets : https://link.dice.fm/i5db1248b300

POUR LES FANS DE Asgeir, José González & Charlie Cunningham

PLÀSI

(Nordic folk · Amsterdam / Stockholm)

L’artiste gréco-suédois Plàsi incarne un esprit créatif sans limites, fusionnant harmonieusement divers paysages sonores. Sa musique, mélange captivant d’intimité et de grandeur, de chaleur acoustique et de profondeur cinématographique, révèle un noyau introspectif profond ainsi qu’une énergie contagieuse. Cette approche audacieuse, guidée par son instinct et son émerveillement enfantin, lui a valu des millions d’écoutes et les éloges de la critique, préparant le terrain pour son EP Camino, sorti cette année.

Camino est un témoignage de son évolution artistique, un « EP ludique » qui harmonise ses origines acoustiques avec une production expansive. C’est une déclaration d’authenticité, une célébration de ses racines. Plàsi sculpte son son avec un soin méticuleux, créant des mélodies entraînantes, des instrumentations délicates et des textures éthérées pour en faire des chansons captivantes qui résonnent profondément.

Depuis ses débuts en 2015, Plàsi a discrètement accumulé plus de 100 millions de streams, marqués par des sorties d’EPs et d’albums. Son parcours a été ponctué par des tournées avec des artistes prestigieux tels que Hollow Coves, Henry Jamison, Axel Flóvent, Efterklang et José González. Après avoir retrouvé son coproducteur Hannes Hasselberg (Moonica Mac, Melissa Horn, Jens Hult), il a méticuleusement enregistré l’EP Camino entre Amsterdam et Stockholm, aux studios Röda Paradise.

ÉCOUTER

REGARDER

AIMER

Dimanche 30 Novembre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• 15,50€ en prévente / 19€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 BIS Rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Le dimanche 30 novembre 2025

de 19h00 à 22h30

payant DICE : 15.50 EUR Tout public.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

