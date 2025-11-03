Take Me Out : Vtoroi Ka (Второй Ка) en concert Petit bain Paris

Take Me Out : Vtoroi Ka (Второй Ка) en concert Petit bain Paris lundi 3 novembre 2025.

Take Me Out & Petit Bain présentent…

Vtoroi Ka en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/W8b14b43bc9b

Le concert de Vtoroi Ka initialement prévu au Supersonic Records le dimanche 2 novembre 2025 est déplacé à Petit Bain le lundi 3 novembre 2025. Les billets achetés restent valables, mais vous pouvez obtenir un remboursement si vous ne pouvez plus assister au concert.

SI VOUS AIMEZ / FOR FANS OF Molchat Doma, Lebanon Hanover & Ploho

VTOROI KA (Второй Ка)

(post-punk · Bichkek, KGZ)

Vtoroi Ka est un duo éclectique originaire de Bichkek, au Kirghizistan. Formé en 2017 par deux amis d’enfance, Ilya et Sultan, le groupe a connu un succès underground avec ses deux premiers albums studio – Dependence Day (2020), orienté hip-hop, et Serial (2022), plus éclectique. Leur approche léchée et à la Baxter Dury du post-punk qui les a propulsés au rang de phénomène viral. Après la sortie des premiers singles de leur troisième album, Piggy Ride (2024), leur popularité a explosé.

Ce qui fait leur attrait au-delà des nations d’Asie centale et russophones, c’est la combinaison de leur talent musical avec leur capacité à exprimer leur personnalité irrévérencieuse à la caméra dans leurs clips pleins d’humour acéré et leurs promos ironiques sur les réseaux sociaux.

L’attachement de Vtoroi Ka à la capitale kirghize, où ils ont grandi, est également fondamental. Ils tournent leurs clips dans les montagnes autour de Bichkek et restent authentiques, offrant une vision séduisante de leur coin du monde.

Avec l’EP PO GUBE, Sultan et Ilya refusent les étiquettes et proposent un disque rave explosif, mêlant beats sophistiqués et refrains irrésistibles. Au cœur de chaque morceau, on retrouve une sensibilité pop et une énergie émotionnelle débridée. Si la Hacienda existait encore, elle leur offrirait une résidence tant leur musique évoque une extase sombre et percutante.

ÉCOUTER

https://soundcloud.com/vtoroi_ka

REGARDER

https://www.youtube.com/@vtoroika

AIMER

https://www.instagram.com/vtoroika/

———————————

Dimanche 2 Novembre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 25.50€ / 29€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Le duo Vtoroi Ka (Второй Ка) quitte le Kirghizistan pour venir à la rencontre de son public Européen, et jouer son post-punk clubbesque à Petit Bain le 3 Novembre !

Le lundi 03 novembre 2025

de 19h30 à 23h00

payant Billet : 25.50 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-03T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-04T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-03T19:30:00+02:00_2025-11-03T23:00:00+02:00

Petit bain 7 Port de la Gare 75013 Paris

https://fb.me/e/IDtZv4JZJ https://fb.me/e/IDtZv4JZJ