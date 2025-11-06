Tako Toki La Dame de Canton Paris

Tako Toki La Dame de Canton Paris jeudi 6 novembre 2025.

« Entre techno indus et samba de carnaval, transe pygmée et bal dans la pampa argentine, leur symphonie acoustique nous fait voyager » –

Anne Berthod TT -Télérama

« une musique très pure, toujours portée par de superbes mélodies » – Le Grigri

« …Avec cet album, Tako Toki prouve que l’on peut faire rimer bricolage avec élégance, et décroissance avec inspiration. Un projet audacieux qui, sous ses airs de fantaisie, porte une vision forte et profondément actuelle…. » Solénopole

« Voilà comment le bricolage se transforme en art »

Nathalie Piolée – France Musique

Le jeudi 06 novembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant Sur place : 15 EUR

Prévente : 12 EUR Public adultes.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/tako-toki