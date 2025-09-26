TAKOTSUBO MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

TAKOTSUBO MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé samedi 7 mars 2026.

TAKOTSUBO MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Samedi 7 mars 2026, 11h00 Ille-et-Vilaine

6 €

Conte et silhouettes et images et aussi des jolies machines, Spectacle tout public à partir de 6 ans, Cie de l’Echelle

Contes, Silhouettes et Images s’emballant en musique

Madame NA est née il y a longtemps dans un pays tout au nord, au nord du Nord, dans un pays tout gris. Un jour, elle décida de quitter ce pays du Nord pour aller chercher le soleil.

Monsieur NI est né il y a longtemps dans un pays du Sud. Les étés dans ce pays étaient très chauds. Un jour, il décida de quitter cette chaleur pour chercher la fraîcheur.

Au milieu du chemin, Lui, s’arrête car il a oublié sa clé de 12 Elle, s’arrête car elle a oublié son tube de rouge à lèvre rouge. Elle a les yeux noirs comme une nuit de pleine lune. Lui a les yeux bleus comme un ciel d’été. Un coup de foudre s’abat sur eux….

Un spectacle plein de tendresse et malices, où la manipulation des silhouettes rencontre le jeu d’acteur, où la folie du bonheur rencontre l’abîme de la tristesse, où des bulles de souvenirs apparaissent en formes d’images fantastiques, où l’amour l’emporte sur la solitude.

» Je voudrais que tu sois là

Que tu frappes à la porte

Et tu me dirais c’est moi

Devine ce que je t’apporte

Et tu m’apporterais toi. »

_Boris Vian_

La Distribution:

Conception et jeu : Bettina Vielhaber-Richet

Mise en scène: Christelle Hunot (Bob Théâtre/ La Bobine) et Denis Athimon (Bob Théâtre)

Texte : Denis Athimon

Fabrication scène et accessoires + petites magies:

Jonas Thomas (Compagnie Du Grand Hôtel)

Illustrations des personnages: Marie Dorléans

Illustrations des autres silhouettes : Léa Fournier

Vidéos: Lu Pulici et Josep Piris (Compagnie Trukitrek)

Machine-sculptures: Inti Waman Tomio

Bande-son, musique originale: Thomas Barrière

Costume: Magali Leportier

Création lumière et régie: Anaïs Bollègue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T12:00:00.000+01:00

1

https://mjcpace.com/agenda/takotsubo/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine