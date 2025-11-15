Talent du coin , rencontre-dédicace avec Gaëtan Maurice Joué-lès-Tours
Talent du coin , rencontre-dédicace avec Gaëtan Maurice Joué-lès-Tours samedi 15 novembre 2025.
Talent du coin , rencontre-dédicace avec Gaëtan Maurice
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Début : Samedi 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Par-delà nos maux (éditions Librinova) est un récit autobiographique dans lequel l’auteur, Gaëtan Maurice témoigne de ses troubles hypocondriaques et de l’impact profond que cela engendre sur sa vie quotidienne.
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
English :
Par-delà nos maux (éditions Librinova) is an autobiographical story in which author Gaëtan Maurice recounts his hypochondriac disorders and the profound impact they have on his daily life.
German :
Par-delà nos maux (Librinova Verlag) ist eine autobiografische Erzählung, in der der Autor Gaëtan Maurice über seine hypochondrischen Störungen und die tiefgreifenden Auswirkungen auf sein tägliches Leben berichtet.
Italiano :
Par-delà nos maux (edito da Librinova) è un racconto autobiografico in cui l’autore, Gaëtan Maurice, parla dei suoi disturbi ipocondriaci e del profondo impatto che hanno sulla sua vita quotidiana.
Espanol :
Par-delà nos maux (publicado por Librinova) es un relato autobiográfico en el que el autor, Gaëtan Maurice, habla de sus trastornos hipocondríacos y del profundo impacto que tienen en su vida cotidiana.
