Talents Adami Red Carpet Brides-les-Bains
Talents Adami Red Carpet Brides-les-Bains samedi 3 octobre 2026.
Brides-les-Bains
Talents Adami Red Carpet
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Red Carpet, une série en 4 épisodes, réalisé chacun par une comédienne
.
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
Red Carpet, a 4-part series, each directed by an actress
L’événement Talents Adami Red Carpet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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