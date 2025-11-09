TALENTS D’ICI: Faire de l’Histoire un roman (Foire du livre 2025) Brive-la-Gaillarde
TALENTS D’ICI: Faire de l’Histoire un roman (Foire du livre 2025) Brive-la-Gaillarde dimanche 9 novembre 2025.
TALENTS D’ICI: Faire de l’Histoire un roman (Foire du livre 2025)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Avec Lionel Aboudaram (Des nouvelles de Sainte-Engrâce, éditions Lavauzelle), Hervé Mons (Quand vient la nuit, éditions les Monédières) et Serge Ruaud (Frères d’ombre, éditions Memoring)
A 14h. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : TALENTS D’ICI: Faire de l’Histoire un roman (Foire du livre 2025)
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement TALENTS D’ICI: Faire de l’Histoire un roman (Foire du livre 2025) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-22 par Brive Tourisme