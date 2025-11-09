TALENTS D’ICI: Faire de l’Histoire un roman (Foire du livre 2025) Brive-la-Gaillarde

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Avec Lionel Aboudaram (Des nouvelles de Sainte-Engrâce, éditions Lavauzelle), Hervé Mons (Quand vient la nuit, éditions les Monédières) et Serge Ruaud (Frères d’ombre, éditions Memoring)

A 14h. .

