TALENTS D’ICI: L’art du polar (Foire du livre 2025) Brive-la-Gaillarde dimanche 9 novembre 2025.
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-09
2025-11-09
Avec Laurent Delmont (Un long serpent noir dans le désert blanc, éditions Les Monédières) et Claude Brongniart (Qui vole un 9…, Airvey éditions).
A 10h. .
