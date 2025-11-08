TALENTS D’ICI: Tout savoir sur l’édition (Foire du livre 2025) Brive-la-Gaillarde

TALENTS D’ICI: Tout savoir sur l’édition (Foire du livre 2025)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-08

Esther Merino (éditions Les Monédières, présidente de l’AENA), Thierry Boizet (éditions Finitude) et Hervé Chopin (éditions Hervé Chopin) vous dévoilent les coulisses de ce monde passionnant et quelques secrets pour se faire éditer.

A 15h. .

English : TALENTS D’ICI: Tout savoir sur l’édition (Foire du livre 2025)

