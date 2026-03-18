Talents d’Ici Visites d’entreprises en Cingal–Suisse Normande- Entreprise Sylvain Morel

La Croix Onfroy Montillières-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 14:00:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Envie de découvrir les coulisses des entreprises de notre territoire ? Avec Talents d’Ici, partez à la rencontre des professionnels de la destination Cingal–Suisse Normande et explorez leurs savoir-faire uniques !

Venez visiter les coulisses de la menuiserie et découvrir son histoire familiale !

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Chaque mois, une nouvelle entreprise vous ouvre ses portes pour une visite immersive et conviviale. Une belle occasion de mieux connaître les métiers d’ici et d’échanger avec celles et ceux qui font vivre notre territoire.

Les places sont limitées pensez à réserver à l’avance sur notre site internet.

Tarif 3 € par personne (à partir de 14 ans).

Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments de découverte, de rencontres et de passion au cœur de notre beau territoire ! .

La Croix Onfroy Montillières-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45

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English : Talents d’Ici Visites d’entreprises en Cingal–Suisse Normande- Entreprise Sylvain Morel

Would you like to go behind the scenes of our region’s businesses? With Talents d’Ici, meet the professionals of the Cingal-Suisse Normande destination and explore their unique know-how!

Take a behind-the-scenes look at the joinery and discover its family history!

L’événement Talents d’Ici Visites d’entreprises en Cingal–Suisse Normande- Entreprise Sylvain Morel Montillières-sur-Orne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Suisse Normande