Talents d’Ici Visites d’entreprises en Cingal–Suisse Normande- Suisse Normande Succulentes

Lieu dit le, Montfort, Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 15:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Envie de découvrir les coulisses des entreprises de notre territoire ? Avec Talents d’Ici, partez à la rencontre des professionnels de la destination Cingal–Suisse Normande et explorez leurs savoir-faire uniques

Venez visiter la Pépinière Suisse Normande Succulentes, producteur de plantes grasses

Envie de découvrir les coulisses des entreprises de notre territoire ? Avec Talents d’Ici, partez à la rencontre des professionnels de la destination Cingal–Suisse Normande et explorez leurs savoir-faire uniques !

Chaque mois, une nouvelle entreprise vous ouvre ses portes pour une visite immersive et conviviale. Une belle occasion de mieux connaître les métiers d’ici et d’échanger avec celles et ceux qui font vivre notre territoire.

Les places sont limitées pensez à réserver à l’avance sur notre site internet.

Tarif 3 € par personne (à partir de 14 ans).

Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments de découverte, de rencontres et de passion au cœur de notre beau territoire ! .

Lieu dit le, Montfort, Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45

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English : Talents d’Ici Visites d’entreprises en Cingal–Suisse Normande- Suisse Normande Succulentes

Would you like to go behind the scenes of our region’s businesses? With Talents d’Ici, meet the professionals of the Cingal-Suisse Normande destination and explore their unique know-how.

Come and visit the Succulentes Suisse Normande nursery, a producer of succulent plants

L’événement Talents d’Ici Visites d’entreprises en Cingal–Suisse Normande- Suisse Normande Succulentes Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Suisse Normande