Talents du Territoire avec Benoit Trouvé Le Lieu Utile Angoulême
Talents du Territoire avec Benoit Trouvé Le Lieu Utile Angoulême jeudi 26 mars 2026.
Talents du Territoire avec Benoit Trouvé
Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Nous vous invitons à une nouvelle édition de Talents du territoire, un rendez-vous dédié aux savoir-faire locaux. Cette rencontre mettra à l’honneur Benoît Trouvé, fondateur de Midipile Mobility et ancien ingénieur motoriste de STELLANTIS.
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Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr
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English :
We invite you to a new edition of Talents du territoire, a meeting dedicated to local know-how. The event will feature Benoît Trouvé, founder of Midipile Mobility and former engine engineer at STELLANTIS.
L’événement Talents du Territoire avec Benoit Trouvé Angoulême a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême