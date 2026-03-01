Talents du Territoire avec Benoit Trouvé Le Lieu Utile Angoulême

Talents du Territoire avec Benoit Trouvé

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Nous vous invitons à une nouvelle édition de Talents du territoire, un rendez-vous dédié aux savoir-faire locaux. Cette rencontre mettra à l’honneur Benoît Trouvé, fondateur de Midipile Mobility et ancien ingénieur motoriste de STELLANTIS.

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Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

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English :

We invite you to a new edition of Talents du territoire, a meeting dedicated to local know-how. The event will feature Benoît Trouvé, founder of Midipile Mobility and former engine engineer at STELLANTIS.

L’événement Talents du Territoire avec Benoit Trouvé Angoulême a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême