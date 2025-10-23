Talents du Territoire avec Peggy Allaire Le Lieu Utile Angoulême

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Début : 2025-10-23 18:30:00

Nous vous invitons à une nouvelle édition de Talents du territoire, un rendez-vous dédié aux savoir-faire locaux. Cette rencontre mettra à l’honneur Peggy Allaire, photographe passionnée et directrice artistique du Festival L’Émoi Photographique.

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

English :

We invite you to a new edition of Talents du territoire, an event dedicated to local know-how. The event will feature Peggy Allaire, passionate photographer and artistic director of the L?Émoi Photographique Festival.

German :

Wir laden Sie zu einer neuen Ausgabe von Talents du territoire ein, einem Treffen, das dem lokalen Know-how gewidmet ist. Bei diesem Treffen wird Peggy Allaire, eine leidenschaftliche Fotografin und künstlerische Leiterin des Festivals L’Émoi Photographique, geehrt.

Italiano :

Vi invitiamo a una nuova edizione di Talents du territoire, un evento dedicato al know-how locale. L’evento vedrà la partecipazione di Peggy Allaire, appassionata fotografa e direttrice artistica del Festival L’Émoi Photographique.

Espanol :

Le invitamos a una nueva edición de Talents du territoire, un evento dedicado al saber hacer local. El acto contará con la presencia de Peggy Allaire, fotógrafa apasionada y directora artística del Festival L’Émoi Photographique.

