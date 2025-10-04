Talents du Valois Crépy-en-Valois
Talents du Valois Crépy-en-Valois samedi 17 janvier 2026.
Talents du Valois
1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Concert musiques actuelles
En partenariat avec L’Assoc’au Bœuf
Découvrez les talents du Valois sur scène.
1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
Contemporary music concert
In partnership with L’Assoc’au B?uf
Discover Valois talent on stage.
German :
Konzert Aktuelle Musik
In Zusammenarbeit mit L’Assoc’au B?uf
Entdecken Sie die Talente des Valois auf der Bühne.
Italiano :
Concerto di musica contemporanea
In collaborazione con L’Assoc’au B?uf
Scoprite i talenti della Valois sul palcoscenico.
Espanol :
Concierto de música contemporánea
En colaboración con L’Assoc’au B?uf
Descubra el talento valois sobre el escenario.
