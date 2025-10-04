Talents du Valois Crépy-en-Valois

Talents du Valois

Concert musiques actuelles

En partenariat avec L’Assoc’au Bœuf

Découvrez les talents du Valois sur scène. .

English :

Contemporary music concert

In partnership with L’Assoc’au B?uf

Discover Valois talent on stage.

German :

Konzert Aktuelle Musik

In Zusammenarbeit mit L’Assoc’au B?uf

Entdecken Sie die Talente des Valois auf der Bühne.

Italiano :

Concerto di musica contemporanea

In collaborazione con L’Assoc’au B?uf

Scoprite i talenti della Valois sul palcoscenico.

Espanol :

Concierto de música contemporánea

En colaboración con L’Assoc’au B?uf

Descubra el talento valois sobre el escenario.

