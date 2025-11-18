Talents en région – Festival ExtrAnimation Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Réservation conseillée Gratuit, réservation conseillée : extranimation@nefanimation.fr Tout public

C’est un rendez-vous incontournable d’ExtrAnimation depuis sa première édition : la découverte sur grand écran de films d’animation écrits, produits ou fabriqués en région Pays de la Loire. 9 courts métrages au sein du programme Talents en région :- SIGNAL – E. Carré et M. Parquet (Vivement lundi!)- GUGUSSE – F. Posson (École Pivaut)- L’ÉTRANGE HUMEUR ADOLESCENTE – F. Ternier (Ikki Films)- UN COEUR D’HOMME – PREMIÈRE PAGE – C. Danguy (Scalaé Productions)- L’OISEAU BLEU – PREMIÈRE PAGE – D. Godel (Scalaé Productions)- PARCE QU’AUJOURD’HUI C’EST SAMEDI – A. Eça Guimaraes (LaClairière Ouest)- EASTERN – V. Dalmont, M. Dorniol, V. Fripier, M. Huve, M. Machelard, M. Mina, I. Oillig, P. Pillan et S. Poirier (ESMA-Cinécréatis)- ROBERT D’ARBRISSEL – J.-B. Peltier (Fleur de papier, Abbaye de Fontevraud)- MISE EN CULTURE, RÉCOLTE ET DISPERSION DES- ÉPINES – J. Girard (Novanima, A perte de vue, L’Incroyable Studio)En présence de Jeanne Girard (réalisatrice), Jean-Baptiste Peltier (réalisateur). Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.extranimation.fr/