Talents sur Saône Espace des Arts Chalon-sur-Saône

Espace des Arts 5B Avenue Nièpce Chalon-sur-Saône
Tarif : 22 EUR
2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
2025-12-06
Un show caritatif unique au profit des services pédiatriques de l’hôpital de Chalon et des Hospices de Beaune.
Trois bonnes raisons de venir
1) Découvrir des artistes locaux incroyables, dans des styles hyper variés (musique classique, hip hop, groupe musique, danse salon, humour, acrobaties, danse contemporaine…),
2) Tous les bénéfices vont directement aux assos pédiatriques (Ecoute et Soutient et les Loupiots de Guigonne),
3) Le spectacle sera filmé et diffusé en direct dans les chambres des enfants hospitalisés au CH William MOREY de Chalon et dans les Hospices de Beaune.
La billetterie est ouverte, et déjà près de 750 places sont déjà vendues, donc c’est maintenant qu’il faut réserver !
Les billets sont aussi en vente à la FNAC de Chalon, Beaune et Montceau, à l’Office du Tourisme de Chalon et directement à la billetterie de à l’Espace des Arts. .
Espace des Arts 5B Avenue Nièpce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 12 94 artiste@talents-sur-saone.fr
