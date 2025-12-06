Talents sur Saône Chalon-sur-Saône

Espace des Arts de Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Il s’agit d’une soirée d’un nouveau genre à Chalon sur Saône, qui réunit des arts variés et rarement associés dans un même spectacle. Avec beaucoup d’humilité et d’envie de divertir le public, nous associons une pluralité où nous visons le professionnalisme bien qu’étant quasiment tous amatrices et amateurs.

Le spectacle proposé a trois objectifs

-Faire revenir le public dans les théâtres après la période COVID nombre d’artistes n’ont pas pu se produire sur une longue période, cette soirée est une bonne occasion de se montrer et de faire la fête avec le public et de lui donner l’envie de revenir dans les lieux de spectacle

-Promouvoir les talents locaux nous disposons d’un vivier d’artistes localement de bon niveau et de tout âge, il s ‘agit de les mettre à l’honneur, de leur permettre de se mettre en scène et d’exploiter, de faire connaître leur talent.

-Il s’agit d’une soirée caritative diffusée en direct, et où les bénéfices sont versés à des associations investies dans l’animation des services pédiatriques des hôpitaux. Ceci permet aux familles de disposer de soutiens matériels et financiers dans des périodes difficiles. Talents sur Saône est retransmis en direct dans les chambres des enfants/ados du service pédiatrique des hôpitaux participants depuis 2022: William Morey, EHPAD des Terres de Diane, EHPAD du Bois Menuse, les Hospices de Beaune.

La première soirée Talents sur Saône s’est tenue le Samedi 1er Octobre 2022. Chaque personne du public peut donner en sus à l’association lors de l’achat des billets ou encore après.

Le succès a été rapide dans la commercialisation des billets depuis 2022: le public est présent, les salles étaient combles en refusant en 2024 plus de 200 personnes. Nous sommes visibles sur les réseaux Facebook et Instagram, dans les médias locaux tels qu’Info Chalon, le JSL mais aussi sur France 3 et France Bleu. Nous sommes également mis en avant par Radio PREVERT,ICI ou RCF.

Fort de succès, 3 éditions de Talents sur Saône se sont déjà tenues au Théâtre Piccolo d’abord puis à l’Espace des Arts de Chalon sur Saône dans le Grand Espace de 850 places. Un casting de grande qualité se fait fait sur 3 mois auprès de 120 artistes qui se sont portés volontaires à ce spectacle unique.

Les passages alternés et éclectiques des artistes donnent une variation unique pour ce type de soirée. Vous serez forcément surpris par cette variété de talents locaux, sa richesse et son professionnalisme. Vous serez touché(e)s, vous rirez et vous chanterez certainement aussi car telle est notre envie: vous faire aussi participer!

Il est temps de revenir fréquenter les spectacles, d’oublier les séries en streaming, de venir s’émouvoir, se laisser porter et de partager du temps ensemble ! .

Espace des Arts de Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 12 94 artiste@talents-sur-saone.fr

