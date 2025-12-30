TALENTUEUSE LAURETTE THEATRE – LYON Lyon

TALENTUEUSE Début : 2026-03-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Une femme au charme redoutable séduit des hommes fortunés, devient leur épouse puis les tue pour l’héritage.Cette veuve noire va prendre l’identité de Rebecca et attirer dans sa toile, Pierre, riche héritier de sa mère : Eléonore de la Sablière récemment décédée. Pour leur premier anniversaire de mariage, Rebecca projette de le supprimer.Tout est diaboliquement planifié, tout, sauf l’imprévu… Cela aurait pu être une pièce dramatique, mais… Non, c’est mortellement drôle !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LAURETTE THEATRE – LYON 246 RUE PAUL BERT 69003 Lyon 69