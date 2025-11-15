Talisco + 1ère partie Alençon

Talisco + 1ère partie

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Figure incontournable de la scène pop-rock française, Talisco s’impose depuis les années 2010 avec un univers musical immédiatement reconnaissable. Sa musique mêle pop électro, folk et rock, portée par des mélodies lumineuses, des rythmes entraînants et une écriture sensible, souvent chantée en anglais.

Révélé en 2014 avec l’album Run, qui contient les titres à succès Your Wish et The Keys, Talisco séduit rapidement un large public en France comme à l’international. Il confirme ensuite son identité artistique avec Capitol Vision (2017), plus électronique et solaire, puis Kings and Fools (2019) et Cinematic (2023), où il explore une pop toujours plus ample et immersive.

Artiste de scène reconnu pour son énergie et sa générosité, Talisco s’est forgé une solide réputation en concert. Ses performances mêlent puissance rock, intensité émotionnelle et communion avec le public. Plusieurs de ses morceaux ont également été utilisés dans films, séries et publicités, contribuant à faire connaître sa musique bien au-delà des salles de concert.

Avec son nouvel album Setting Records in Nashville, Talisco ouvre un nouveau chapitre. Enregistré à Nashville dans les conditions du live et sur bandes analogiques, le disque puise dans l’énergie brute du rock des années 50 et 60. Guitares brûlantes, orgues vintage et groove organique composent un album direct, intense et sans artifices.

Sur scène, ces nouvelles chansons prennent toute leur dimension. Entre rock vintage, pop énergique et esprit indie, Talisco livre un concert vibrant et sincère, porté par une présence scénique magnétique.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de concerts rock, pop indépendante et énergie live. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

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English : Talisco + 1ère partie

L’événement Talisco + 1ère partie Alençon a été mis à jour le 2026-03-24 par LA LUCIOLE