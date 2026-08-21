Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr, Musée national Gustave Moreau, Paris

Informations pratiques

Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr 19 et 20 septembre Musée national Gustave Moreau Paris

Entrée libre – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Moreau (1826-1898), le musée national Gustave Moreau invite l’artiste contemporain Ali Banisadr à investir ses espaces dans le cadre d’une « carte blanche », du 9 septembre au 7 décembre 2026. Réalisée en partenariat avec la galerie Thaddaeus Ropac, l’exposition intitulée « Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr » met en dialogue deux artistes visionnaires, réunis par leur goût pour les mondes imaginaires, les récits symboliques et les métamorphoses de l’image. Né à Téhéran en 1976 et installé à New York, cet artiste est reconnu pour ses œuvres foisonnantes mêlant abstraction, figuration, mémoire, histoire et mythologie. À travers une sélection de peintures, pastels et sculptures présentée dans la maison-atelier de Moreau, cette rencontre inédite offre une réflexion sur la capacité de la peinture à faire dialoguer passé, présent et mythe.

Musée national Gustave Moreau 14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France 0148743850 https://musee-moreau.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-moreau.fr/detail-activite/jep-2026 »}] Maison-atelier présentant à la fois les œuvres et le lieu de vie (chambre à coucher, salle à manger, boudoir, salon…) de l’artiste de 1852 à sa mort. Et le fameux escalier en spirale reliant les deuxième et troisième étages.

Visite libre de l’exposition « Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr »

Ali Banisadr, « Before the world shattered, I was a part of you », 2026, Pastel, charcoal and ink on paper 60,96 x 78,74 cm © Ali Banisadr. Photos: Genevieve Hanson Courtesy Thaddaeus Ropac gallery, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul