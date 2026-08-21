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Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr, Musée national Gustave Moreau, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée national Gustave Moreau · Paris

Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr, Musée national Gustave Moreau, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée national Gustave Moreau
Adresse
14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
Entrée libre - réservation obligatoire

Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr 19 et 20 septembre Musée national Gustave Moreau Paris

Entrée libre – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Moreau (1826-1898), le musée national Gustave Moreau invite l’artiste contemporain Ali Banisadr à investir ses espaces dans le cadre d’une « carte blanche », du 9 septembre au 7 décembre 2026. Réalisée en partenariat avec la galerie Thaddaeus Ropac, l’exposition intitulée « Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr » met en dialogue deux artistes visionnaires, réunis par leur goût pour les mondes imaginaires, les récits symboliques et les métamorphoses de l’image. Né à Téhéran en 1976 et installé à New York, cet artiste est reconnu pour ses œuvres foisonnantes mêlant abstraction, figuration, mémoire, histoire et mythologie. À travers une sélection de peintures, pastels et sculptures présentée dans la maison-atelier de Moreau, cette rencontre inédite offre une réflexion sur la capacité de la peinture à faire dialoguer passé, présent et mythe.

Musée national Gustave Moreau 14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France 0148743850 https://musee-moreau.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-moreau.fr/detail-activite/jep-2026 »}] Maison-atelier présentant à la fois les œuvres et le lieu de vie (chambre à coucher, salle à manger, boudoir, salon…) de l’artiste de 1852 à sa mort. Et le fameux escalier en spirale reliant les deuxième et troisième étages.
Visite libre de l’exposition « Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr »

Ali Banisadr, « Before the world shattered, I was a part of you », 2026, Pastel, charcoal and ink on paper 60,96 x 78,74 cm © Ali Banisadr. Photos: Genevieve Hanson Courtesy Thaddaeus Ropac gallery, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul

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