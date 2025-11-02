Talk Femme Et Espace Public X Carte Blanche Victoire Tuaillon La Rotonde Stalingrad Paris

C’est la soirée qui te donne le pouvoir : viens parler avec nous du rôle des femmes dans l’espace public avec Melissa Amneris, Mamapaprika, Bonne à marier, Kesaly, Jesuisunesorcière et Isa c’est moi (Abrege Soeur). Puis viens rigoler, débattre et réinventer le monde avec Victoire Tuaillon, Salomé Saqué, Naya Ali, Manon Bril et d’autres invité·es exceptionnel·les.

Ta présence, c’est un engagement : soutenir l’asso et lutter contre le patriarcat, tout en passant une super soirée.

Ton billet comprend :

L’expo immersive du Musée National du Patriarcat (MNP) : un parcours interactif pour redécouvrir toutes les dingueries du patriarcat qu’on a dû supporter et pour explorer avec humour ses vestiges.

Le talk « être une femme dans l’espace public en 2025 » avec Melissa Amneris, Mamapaprika, Bonne à marier, Kesaly, Jesuisunesorcière et Isa c’est moi (Abrege Soeur).

Carte Blanche à Victoire Tuaillon

Telle une contre-soirée entre ami·es, Victoire Tuaillon et ses invité·es te donnent rendez-vous pour un moment drôle, fun et engagé, où l’on rit, échange et réinvente le monde avec puissance et joie. Et parce qu’on aime se challenger en s’amusant, participe au jeu « Qui chante ? » : on lit des paroles de chansons — parfois WTF, parfois carrément problématiques — et il faut deviner qui les a écrites. Fous rires garantis, surprises et débats !

Soirée spéciale : Talk et Carte Blanche à nos invitées pour résister, rire et réinventer ensemble.

Le dimanche 02 novembre 2025

de 18h00 à 21h00

payant

18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-02T19:00:00+01:00

fin : 2025-11-02T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-02T18:00:00+02:00_2025-11-02T21:00:00+02:00

La Rotonde Stalingrad 6-8, place de la Bataille de Stalingrad 75019 Paris