Talk “Impulsion” : Youssef Swatt’s x Ouafae Mameche La Place Paris

Depuis sa victoire en finale de la troisième saison de Nouvelle École, Youssef Swatt’s a connu une belle consécration, remplissant les salles et multipliant les écoutes.

Fin septembre 2025, le rappeur belge a mis cette notoriété au service d’une cause importante : il a embarqué sur une flotille direction Gaza pour tenter de briser le blocus illégal imposé à une population palestinienne génocidée. Celui qui a déjà quinze ans de rap au compteur est passé des paroles engagées à l’action concrète parmi 150 autres citoyens.

Cet acte de résistance sera évidemment au coeur de notre discussion avec Youssef Swatt’s. Mais nous évoquerons plus largement son parcours depuis ses débuts, ses engagements à travers le rap et le tournant qu’a pris sa carrière depuis l’an dernier.

Tous les bénéfices récoltés seront reversés à l’association Thousand Madleens France.

Youssef Swatt’s

A 27 ans, Youssef Swatt’s cumule plus de dix ans de carrière et trois albums. Vainqueur de Nouvelle Ecole en 2024, il s’est imposé grâce a une plume mature et engagée. Habitué des scènes en Belgique, France, Suisse et Sénégal, il a aussi assuré les premières parties d’artistes comme IAM ou MC Solaar.

2025 marque un tournant : salles complètes (Ancienne Belgique, La Maroquinerie, La Cigale, Bataclan), parrainage du Prix Pernod Ricard et reprise d’une tournée nationale. Avec son single “Turbulences”, il confirme son style et une belle dynamique.

La journaliste Ouafae Mameche reçoit le rappeur engagé Youssef Swatt’s à l’occasion d’un nouveau talk « Impulsion » le jeudi 22 janvier à La Place.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-23T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/impulsion-youssef-swatt



Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire

