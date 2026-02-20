Talk Pépite sexiste | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Talk Pépite sexiste | Pop Women Festival

Talk Pépite sexiste débusquer le sexisme dans la publicité avec Auriane Dumesnil propose une plongée dans les images, slogans et campagnes publicitaires qui entretiennent les stéréotypes de genre. Fondatrice de l’association Pépite Sexiste, elle montre comment ces représentations façonnent notre imaginaire collectif et influencent nos comportements au quotidien.

Ce talk accessible et vivant décortique le sexisme ordinaire, souvent absurde mais toujours révélateur, et donne des clés pour réagir questionner, signaler et transformer les messages qui nous entourent. Une rencontre pour aiguiser son regard critique et mieux comprendre l’impact des images dans notre culture. .

