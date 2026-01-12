Talleyrand le diable boiteux de Napoléon Cinéma Le Foyer Parthenay

Talleyrand le diable boiteux de Napoléon

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Sur les pas de Napoléon à Sainte-Hélène. Waterloo, chronique d’une défaite annoncée. Le conférencier a fait le voyage à St Hélène en 1993 pour visiter les lieux de vie du dernier exil de Napoléon et en retracera le suivi.

Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30

