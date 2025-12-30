TALONS AIGUILLES ET POIL AUX PATTES LE JBK – CENTRE KDANCE Leguevin

TALONS AIGUILLES ET POIL AUX PATTES Début : 2026-01-23 à 21:00. Tarif : – euros.

Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir…Ce qui est sûr, c’est qu’elles ont trop fait la fête, mais que s’est-il réellement passé ?Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes !Passez un lendemain de soirée mémorable et hilarant avec ces 2 femmes déjantées, en les observant élucider le mystère de cette soirée au travers des multiples indices présents dans leur chambre !Un conseil : Ne jamais abuser de l’alcool, ou vous risquerez d’avoir peur de retrouver la mémoire !Artistes :Indira Lacour, Sara PerrinAuteur(s) :Lise Herbin, Marie Mougenot

LE JBK – CENTRE KDANCE 16 ALLEE DES CORDELIERS 31490 Leguevin 31