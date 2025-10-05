TALONS AIGUILLES ET POIL AUX PATTES – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

TALONS AIGUILLES ET POIL AUX PATTES Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir.Ce qui est sûr c’est qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement passé ? C’est là que tout se complique. Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes. ! Elles vont tenter d’élucider le mystère de cette soirée au travers des indices multiples présents dans leur chambre.Un conseil : ne jamais abuser de l’alcool. Ou vous risquerez d’avoir peur de retrouver la mémoire.

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10