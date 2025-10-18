TALONS AIGUILLES ET POIL AUX PATTES – PELOUSSE PARADISE Ales

Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir.Ce qui est sûr, c’est qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement passé ?C’est là que tout se complique. Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes.Elles vont tenter d’élucider le mystère de cette soirée à travers les indices présents dans leur chambre.Un conseil : ne jamais abuser de l’alcool… Ou vous risqueriez d’avoir peur de retrouver la mémoire.Une comédie décapante, entre gueule de bois et crise existentielle !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30