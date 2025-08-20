Talons aiguilles et poil aux pattes Troyes

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Ce qui est sûr c’est qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement passé ?



C’est là que tout se complique. Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons elles-mêmes. !



Elles vont tenter d’élucider le mystère de cette soirée au travers des indices multiples présents dans leur chambre. Un conseil ne jamais abuser de l’alcool. Ou vous risquerez d’avoir peur de retrouver la mémoire. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

