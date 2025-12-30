TALONS AIGUILLES ET POILS AUX PATTES LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan

TALONS AIGUILLES ET POILS AUX PATTES Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Revivez le Very Bad Trip à la française avec cette comédie punchy, drôle et touchante !Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir.Ce qui est sûr c’est qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement passé ?C’est là que tout se complique. Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes. !

LA COMEDIE DES K’TALENTS 8 RUE ARISTIDE BERGES 66000 Perpignan 66