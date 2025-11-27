Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Un B2B solaire, porté par 2 dj passionnées de tech house et deep house.Rencontrées sur le dancefloor, elles ont à cœur de créer une ambiance chaude, vivante, invitant les corps à se mouvoir.Un duo qui sublime la nuit et transforme chaque soirée en expérience profondément deep positive et rayonnante.Venez réveiller la pestouille spontanée qui est en vous!https://www.instagram.com/talons_pointes/

NARCISSE Nantes 44000