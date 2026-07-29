Tambouille festival Autour de la salle polyvalente de la Massière Dompierre

samedi 8 août 2026 · Autour de la salle polyvalente de la Massière · Dompierre

Informations pratiques

Dompierre

Tambouille festival

Autour de la salle polyvalente de la Massière 8 Grande Rue Dompierre Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le plus grand des petits festivals !

Il y a Tambouille. Et il y a Tambouille. La nôtre sera résolument éclectique, simple et festive.

Nous ne ferons aucune place aux soucis du quotidien, aucun espace aux tracas du boulot, aucun jour à ce qui ronge la tête, non ! Nous laisserons éclore un doux vent de tranquillité, une fête sans chichi, des moments qui feront pchitt à toutes les cocotte-minutes !

On refait la CHOUILLE !

Une bière unique… comme nous !

La Brass’Potes, brasserie artisanale de Bruyères a inventé 3 bières spéciales Tambouille. Retrouvez la Chouille Blanche, Blonde et Rouge, sur place ou à emporter.

Alors ? Qui se laissera tenter par notre nouveau brassin de blanche à la baie de timut ?

Direction Artistique du Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s Mômes

– 19h : The Old Friends Simon and Garfunkel tribute

Un best of du légendaire duo américain, tout en douceur et en délicatesse.

– 20h15 : WOUUU HOUUU !!! Cie Le Crieur Clown Poético-Burlesque

Ils s’aiment, se détestent, mais ne peuvent vivre l’un sans l’autre, comme deux clowns peuvent le faire. Cruel, rêveur et drôle !

Tout public, dès 7 ans, 50 min

– 21h30 : Tournelune Chanson Rock

Ça ouvre avec des cuivres, ça poursuit avec des guitares électriques. Le style est brut et racé. Entrez dans l’univers franc et énergique de Tournelune.

– Vers 22h15 : FEU D’ARTIFICE

– 22h30 : Jack Simard Chanson Française / Hip-hop / Jazz

Jack Simard nous emporte dans un univers intense et explosif sur des grooves percutants et des claviers planants. Un spectacle à l’énergie brute et à fleur de peau. Bref, des chansons qui vous mettent une claque !

Partenaires : Commune de Dompierre et Association les Matous

INFOS PRATIQUES

• Restauration & Buvette sur site chaque soir dès 19h

• REPLI EN CAS DE PLUIE

En cas de pluie, les spectacles sont repliés en salle ou sous chapiteau. La jauge est alors limitée, ne tardez pas. Les concerts, même en cas de pluie, peuvent accueillir en nombre !

• Venir au Festival www.tambouillefestival.fr/planTout public

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Autour de la salle polyvalente de la Massière 8 Grande Rue Dompierre 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

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English :

The biggest of the small festivals!

There’s Tambouille. And then there’s Tambouille. Ours will be resolutely eclectic, simple, and festive.

We won’t make any room for everyday worries, no space for work-related stress, no time for what’s gnawing at your mind—no way! We’ll let a gentle breeze of tranquility blow through, a no-fuss celebration, moments that’ll make all the pressure cookers go “pchitt”!

Let’s have some FUN!

A unique beer? Just like us!

La Brass’Potes, a craft brewery in Bruyères, has created three special “Tambouille” beers. Check out the Chouille Blanche, Blonde, and Rouge—available to drink here or to go.

So%A0? Who’s going to give our new white beer brewed with Timut berries a try%E0?

Artistic Direction of the Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s M%F4mes

– 7:00 PM: The Old Friends Simon and Garfunkel tribute

A “best of” from the legendary American duo, full of warmth and finesse.

– 8:15 PM: WOUUU HOUUU!!! Cie Le Crieur Poetic-Burlesque Clown Show

They love each other, they hate each other, but they can’t live without one another—just as two clowns can. Cruel, dreamy, and funny!

For all ages, ages 7 and up, 50 min

– 9:30 PM: Tournelune Rock Music

It opens with brass instruments and continues with electric guitars. The style is raw and edgy. Step into the candid and energetic world of Tournelune.

– Around 10:15 p.m.: FIREWORKS

– 10:30 PM: Jack Simard French Song / Hip-hop / Jazz

Jack Simard takes us on a journey into an intense and explosive world with powerful grooves and soaring keyboards. A show full of raw energy and raw emotion. In short, songs that’ll blow you away!

Partners: Town of Dompierre and Association les Matous

PRACTICAL INFORMATION

? Food & Beverage Stand on site every evening starting at 7:00 PM

? IN CASE OF RAIN

In case of rain, shows will be moved indoors or under a tent. Capacity will be limited, so don’t wait too long. The concerts, even in the rain, can accommodate large crowds!

? How to get to the Festival: www.tambouillefestival.fr/plan

L’événement Tambouille festival Dompierre a été mis à jour le 2026-07-22 par OT EPINAL ET SA REGION