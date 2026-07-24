Tambouille festival rue de l’école La Neuveville-devant-Lépanges

Informations pratiques

La Neuveville-devant-Lépanges

Tambouille festival

rue de l’école Autour de l’école La Neuveville-devant-Lépanges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le plus grand des petits festivals !

Il y a Tambouille. Et il y a Tambouille. La nôtre sera résolument éclectique, simple et festive.

Nous ne ferons aucune place aux soucis du quotidien, aucun espace aux tracas du boulot, aucun jour à ce qui ronge la tête, non ! Nous laisserons éclore un doux vent de tranquillité, une fête sans chichi, des moments qui feront pchitt à toutes les cocotte-minutes !

On refait la CHOUILLE !

Une bière unique… comme nous !

La Brass’Potes, brasserie artisanale de Bruyères a inventé 3 bières spéciales Tambouille. Retrouvez la Chouille Blanche, Blonde et Rouge, sur place ou à emporter.

Alors ? Qui se laissera tenter par notre nouveau brassin de blanche à la baie de timut ?

Direction Artistique du Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s Mômes

DIM 2.08 : LA NEUVEVILLE-DVT-LÉPANGES

Autour de l’école

– 19h : Himany’San Pop folk

On y va pour un concert qui mêle sensibilité, authenticité et énergie : guitare, basse, cajon et la voix expressive de Sandra, pour un groupe à la pulsation naturelle et chaleureuse.

– 20h20 : Icônes par Les Fêlé.es du Bocal

Comédie Chantée

Un spectacle qui, sans nul doute, vous fera partager à la fois l’intimité des femmes, les injonctions faites aux hommes et les grandes questions de notre société sur… l’égalité. Humour et sensibilité au rendez-vous !

Tout public, dès 6 ans, 1h10

– 21h30 : Tout allant vers Chanson festive

C’est des mots qui claquent, qui crient, qui jouent, qui sèment les larmes et surtout le rire. De la chanson joyeuse, qui parcourra le rock, le jazz manouche, et même le reggae ! Bref, tout, à l’envers !

Partenaires : Commune de La Neuveville-devant-Lépanges et Asso Athlé Vosges Pays de Bruyères

INFOS PRATIQUES

• Restauration & Buvette sur site chaque soir dès 19h

• REPLI EN CAS DE PLUIE

En cas de pluie, les spectacles sont repliés en salle ou sous chapiteau. La jauge est alors limitée, ne tardez pas. Les concerts, même en cas de pluie, peuvent accueillir en nombre !

• Venir au Festival www.tambouillefestival.fr/planTout public

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rue de l’école Autour de l’école La Neuveville-devant-Lépanges 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

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English :

The biggest of the small festivals!

There’s Tambouille. And then there’s Tambouille. Ours will be resolutely eclectic, simple, and festive.

We won’t make any room for everyday worries, no space for work stress, no time for what’s gnawing at your mind—no way! We’ll let a gentle breeze of tranquility blow through, a no-fuss celebration, moments that’ll make all the pressure cookers go “pchitt”!

Let’s do the CHOUILLE all over again!

A unique beer? Just like us!

La Brass’Potes, a craft brewery in Bruyères, has created three special “Tambouille” beers. Check out the Chouille Blanche, Blonde, and Rouge—available to drink here or to go.

So%A0? Who’s going to give our new white beer brewed with Timut berries a try%E0?

Artistic Direction of the Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s M%F4mes

SUN, Aug. 2: LA NEUVEVILLE-DVT-L%C9PANGES

Around the school

– 7:00 p.m.: Himany’San Folk pop

Come enjoy a concert that blends sensitivity, authenticity, and energy: guitar, bass, cajón, and Sandra’s expressive voice, creating a band with a natural, warm groove.

– 8:20 p.m.: *Icônes* by Les Fées du Bocal

Musical Comedy

A show that will undoubtedly give you a glimpse into the intimacy of women’s lives, the expectations placed on men, and the big questions our society faces regarding… equality. Humor and sensitivity guaranteed!

For all ages, ages 6 and up, 1 hour 10 minutes

– 9:30 PM: Tout allant vers Festive Songs

These are words that snap, shout, play, bring tears—and above all, laughter. Joyful songs that span rock, gypsy jazz, and even reggae! In short, everything—turned upside down!

Partners: Municipality of La Neuveville-devant-Lépanges and Asso Athlé Vosges Pays de Bruyères

PRACTICAL INFORMATION

? Food and drinks available on-site every evening starting at 7:00 PM

? ALTERNATIVE VENUE IN CASE OF RAIN

In case of rain, performances will be moved indoors or under a tent. Capacity will be limited, so don’t wait too long. The concerts, even in the rain, can accommodate large crowds!

? Getting to the Festival: www.tambouillefestival.fr/plan

L’événement Tambouille festival La Neuveville-devant-Lépanges a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES