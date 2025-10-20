TAMBOUR TAMBOUR – LA CHAPELLE ARGENCE – LE MILLESIME Troyes

TAMBOUR TAMBOUR Début : 2025-10-20 à 18:30. Tarif : – euros.

TAMBOUR TAMBOUR, c’est LA découverte du moment : l’association heureuse et inspirée de trois artistes lumineux, Barcella, Ordœuvre et Syrano !Ces hommes de scène accomplis (plus de 1000 concerts chacun au compteur !) écumeront les festivals en 2025 pour nous offrir une véritable “Récréation humaniste”, titre de leur premier album. Et tout invite à l’envol : des mots qui dansent, des voix qui réchauffent, des mélodies qui touchent aux cœurs. C’est rythmique, solaire, coloré, et ça libère.

LA CHAPELLE ARGENCE – LE MILLESIME 22 BIS BOULEVARD GAMBETTA 10000 Troyes 10