Tambours de fête

Différents lieux en ville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-25

C’est repartit pour 1 semaine de percussions dans les Ardennes avec la 18ème édition du festival Tambours de Fête.Au programme de cette année du Handpan, du Tongue Drum, des initiations pour les scolaires et pour le public et une clôture autour de la Salsa.En savoir plus

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Différents lieux en ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 58 24 41 secretariat@amemusik.fr

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English :

The 18th edition of the Tambours de Fête festival in the Ardennes is back for 1 week of percussion. This year’s program includes Handpan, Tongue Drum, initiations for schools and the general public, and a Salsa closing

L’événement Tambours de fête Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-14 par Ardennes Tourisme