Tambours et Fifres de Noël Thann
Tambours et Fifres de Noël Thann vendredi 28 novembre 2025.
Tambours et Fifres de Noël
centre ville Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Suivez la Batterie des Grognards de Haute Alsace et laissez-vous emporter par l’ambiance festive de leur concert de Noël, entre tambours résonnants et airs de fifres.
La Batterie des Grognards de Haute Alsace vous invite à les suivre ! .
centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00 contact@ville-thann.fr
English :
Follow the Batterie des Grognards de Haute Alsace and let yourself be carried away by the festive atmosphere of their Christmas concert, with its resonant drums and fife tunes.
German :
Folgen Sie der Batterie der Grognards de Haute Alsace und lassen Sie sich von der festlichen Stimmung ihres Weihnachtskonzerts mitreißen, zwischen klingenden Trommeln und Pfeifenmelodien.
Italiano :
Seguite la Batterie des Grognards de Haute Alsace e lasciatevi travolgere dall’atmosfera festosa del loro concerto di Natale, con le sue sonore melodie di tamburi e pifferi.
Espanol :
Siga a la Batterie des Grognards de Haute Alsace y déjese llevar por el ambiente festivo de su concierto de Navidad, con sus sonoros tambores y melodías de pífanos.
L’événement Tambours et Fifres de Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay