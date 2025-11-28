Tambours et Fifres de Noël Thann

Tambours et Fifres de Noël

Suivez la Batterie des Grognards de Haute Alsace et laissez-vous emporter par l’ambiance festive de leur concert de Noël, entre tambours résonnants et airs de fifres.

La Batterie des Grognards de Haute Alsace vous invite à les suivre ! .

centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00 contact@ville-thann.fr

Follow the Batterie des Grognards de Haute Alsace and let yourself be carried away by the festive atmosphere of their Christmas concert, with its resonant drums and fife tunes.

Folgen Sie der Batterie der Grognards de Haute Alsace und lassen Sie sich von der festlichen Stimmung ihres Weihnachtskonzerts mitreißen, zwischen klingenden Trommeln und Pfeifenmelodien.

Seguite la Batterie des Grognards de Haute Alsace e lasciatevi travolgere dall’atmosfera festosa del loro concerto di Natale, con le sue sonore melodie di tamburi e pifferi.

Siga a la Batterie des Grognards de Haute Alsace y déjese llevar por el ambiente festivo de su concierto de Navidad, con sus sonoros tambores y melodías de pífanos.

