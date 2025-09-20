Tambours japonais – Taikoyaki Matsuri – concert de la rentrée 2025 Parc Montsouris Paris

Tambours japonais – Taikoyaki Matsuri – concert de la rentrée 2025 Parc Montsouris Paris samedi 20 septembre 2025.

Kiosques en fête – Taikoyaki Matsuri – concert de la rentrée 2025

Parc Montsouris, le samedi 20 septembre 2025 – de 15h00 à 16h00

Taikoyaki vous offre un concert riche de morceaux traditionnels japonais joués dans les matsuris mais également de compositions créées par des groupes actuels, japonais, américano-japonais ou européens.

Le spectacle vous permettra de découvrir/retrouver le son des taikos (tambours japonais) mais aussi d’autres instruments comme le shinobue (flûte japonaise en bambou) les chappa (cymbales japonaises) ou le chanchiki (petite percussion métallique).

Sans oublier la danse traditionnelle awa tout droit venue de Tokushima, ville située sur l’île de Shikoku au Japon. Elle est également dénommée « danse des fous », vous êtes prévenus !

L’association Taikoyaki vous invite à fêter la rentrée au rythme de la musique japonaise festive et traditionnelle, en collaboration avec le groupe de danse awa Youkyou ren. Au programme : tambour, danse japonaise et bonne humeur garantie. Aller-retour France-Japon en 1h, attention au jet-lag !

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

https://taikoyaki.fr/ info@taikoyaki.fr https://www.facebook.com/taikoyaki.fr?locale=fr_FR https://www.facebook.com/taikoyaki.fr?locale=fr_FR