Tame Impala LDLC Arena Décines-Charpieu

Tame Impala

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 68.6 – 68.6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Tame Impala annonce une grande tournée en Europe et au Royaume-Uni pour le printemps 2026, et sera de passage à la LDLC Arena de Lyon-Décines, le 10 avril.

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tame Impala

Tame Impala has announced a major tour of Europe and the United Kingdom for spring 2026, and will be performing at the LDLC Arena in Lyon-Décines on April 10.

L’événement Tame Impala Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-03-04 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme