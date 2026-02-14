Tamino, Victoria Hall, Genève

Tamino Dimanche 22 février, 19h00 Victoria Hall

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T19:00:00+01:00 – 2026-02-22T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T19:00:00+01:00 – 2026-02-22T22:00:00+01:00

Tamino est l’une des voix les plus fascinantes de sa génération. Il mêle folk et rock alternatif aux sonorités du Moyen-Orient, héritage de ses origines égyptiennes. Charme discret, élégance et fragilité se conjuguent à une présence scénique magnétique, tandis que ses textes introspectifs et poétiques explorent l’amour, la solitude et la quête identitaire. Inspiré par Jeff Buckley, Léonard Cohen ou Radiohead, il en prolonge la lignée avec son identité singulière.

Ouverture des portes: 18h

Début: 19h

Tarif unique: CHF 69.-

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://antigel.ch/event/tamino/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Écrin classique pour étoile folk/rock: le Victoria Hall accueillera le raffinement de Tamino, nouvelle icône de la scène indie le 22 février à 19h dans le cadre du Festival Antigel.

