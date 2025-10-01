Tamis Mérigny
Tamis Mérigny mercredi 1 octobre 2025.
Tamis
La Roche Bellusson Mérigny Indre
Tarif : 8 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-01 10:30:00
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Fantaisie mécanique pour objets et marionnettes. Tout public à partir de 3 ans. Durée: 45 min.Familles
Dans un atelier très soigné, deux drôles de personnages actionnent machines, bidouilles et bricolages. En musique et dans la bonne humeur, apparaissent des formes vivantes et émouvantes qui vont perturber ce bel agencement.
Jeu Mathilde Chabot et Manu Gaydon 8 .
La Roche Bellusson Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60
English :
Mechanical fantasy for objects and puppets. For all ages 3 and up. Running time: 45 min.
German :
Mechanische Fantasie für Objekte und Marionetten. Für alle ab 3 Jahren. Dauer: 45 Minuten.
Italiano :
Fantasia meccanica per oggetti e pupazzi. Per tutti i pubblici dai 3 anni in su. Durata: 45 min.
Espanol :
Fantasía mecánica para objetos y marionetas. Para todos los públicos a partir de 3 años. Duración: 45 min.
